27.10.2026 07:38:42

Ifo-Exporterwartungen im Oktober gestiegen

DOW JONES--Die Stimmung unter den Exporteuren in Deutschland hat sich im Oktober deutlich aufgehellt. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen auf 12,2 Punkte von 9,0 im September. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022. "Vor allem die Automobilindustrie hat ihre Exportaussichten deutlich nach oben korrigiert", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Auch in vielen anderen Industriebranchen stehen die Zeichen auf Exportwachstum."

Nach einem deutlichen Minus im September rechnen nun auch die Automobilhersteller wieder mit steigenden Exporten. Im Maschinenbau bleiben die Unternehmen optimistisch.

Besonders zuversichtlich sind weiterhin die Hersteller elektrischer Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen.

In der Metallerzeugung und -bearbeitung haben sich die Exportaussichten ebenfalls verbessert. Die Getränkeindustrie erwartet weiterhin ein kräftiges Exportgeschäft. Dagegen rechnen die Unternehmen der Chemischen Industrie und des Papiergewerbes im Oktober mit rückläufigen Ausfuhren.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)

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