MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschlands Exporteure sind im November etwas verhaltener gestimmt. Wie das Ifo-Institut in München mitteilte, sanken die Exporterwartungen auf 9,6 Punkte. Im Oktober waren es noch 11,7 Punkte. "Die Erholung im Exportgeschäft verliert etwas an Schwung", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen Klaus Wohlrabe. "In vielen Industriebranchen rechnen die Unternehmen aber weiterhin mit steigenden Ausfuhren."

Das betrifft den Angaben nach die Automobilindustrie, die ihren im Oktober gewonnenen Optimismus weitgehend halten konnte, sowie den Maschinenbau. Vor allem aber zeigten sich Hersteller elektrischer Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen zuversichtlich.

In der Metallbranche, der Chemischen Industrie, der Möbelindustrie und dem Papiergewerbe gehen die Unternehmen hingegen von rückläufigen Exporten aus. Einen deutlichen Rückschlag gab es in der Getränkeindustrie./thn/DP/zb