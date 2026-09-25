Ifo-Exporterwartungen sinken im September

DOW JONES--Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich im September leicht eingetrübt. Die Ifo-Exporterwartungen sanken auf 8,0 Punkte von 9,8 Punkten im August. Damit bleiben die Unternehmen jedoch mehrheitlich zuversichtlich. "Der Rückschlag ist vor allem auf die Automobilindustrie zurückzuführen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "In vielen anderen Industriebranchen stehen die Zeichen weiterhin auf Exportwachstum."

Die Automobilindustrie musste einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Nach den optimistischen Erwartungen im August rechnen die Hersteller nun wieder mit sinkenden Exporten.

Deutlich verbessert haben sich dagegen die Aussichten im Maschinenbau. Auch die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen erwarten steigende Ausfuhren.

In der Getränkeindustrie sind die Exporterwartungen besonders positiv. Mit rückläufigen Exporten rechnen weiterhin die Unternehmen in der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie im Papiergewerbe.

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September 25, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)