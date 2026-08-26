26.08.2026 07:39:46

Ifo-Exporterwartungen steigen im August stark

DOW JONES--Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich im August deutlich verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen auf plus 9,6 Punkte nach minus 2,8 im Juli. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2022 und der stärkste Anstieg seit Juni 2020. "Die Exportwirtschaft nimmt Fahrt auf", sagte Klaus Wohlrabe. "Insbesondere die Ausfuhr in die EU boomt, während die Exporte nach China weiter schwächeln."

Die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen sind weiterhin sehr optimistisch. Gleiches gilt für die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen. Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und die hohen Investitionen in KI dürften hier eine Rolle spielen.

Die Automobilindustrie blickt ebenfalls deutlich optimistischer auf ihre Exportaussichten. Auch bei den Herstellern von Metallerzeugnissen keimt neue Zuversicht auf. Mit rückläufigen Exporten rechnen hingegen das Papiergewerbe sowie die Unternehmen in der Metallerzeugung und -bearbeitung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

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