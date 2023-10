Ifo-Forscher für Lockerung des Arbeitsverbots bei Geflüchteten

Berlin (Reuters) - Der Migrationsforscher Panu Poutvaara vom Ifo-Institut hat sich für eine Lockerung des Arbeitsverbots für Geflüchtete ausgesprochen.

"Wegen des Arbeitskräftemangels und des engen Spielraums bei den öffentlichen Finanzen ist es sinnvoll, Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive so früh wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie zahlen dann Steuern und Sozialabgaben", sagte Poutvaara am Montag in München. Geflüchtete, die bereits arbeiteten, sollten nicht befürchten müssen, dass ihnen die Arbeitserlaubnis wieder entzogen werde. Hingegen sollten die Beschränkungen für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern beibehalten werden.

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat sich dafür ausgesprochen, die Sozialleistungen für Asylbewerber zu verringern. Es sei offensichtlich, "dass unser Sozialstaat mit seinem im europäischen Vergleich sehr hohen Leistungen (...) wie ein Magnet wirkt, und das muss abgeschaltet werden", sagte Lindner am Sonntag in der ARD. Dabei gehe es um Asylbewerber, die nicht auf der Flucht seien vor Bürgerkrieg oder vor Naturkatastrophen.

(Bericht von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)