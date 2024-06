Ifo: Gemeinden und Länder beschäftigen immer mehr Menschen

BERLIN (Dow Jones)--Länder und Kommunen beschäftigen nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung immer mehr Mitarbeiter. Die Beschäftigung im öffentlichen Dienst der Länder und der Gemeinden sei seit 2008 um 12,5 Prozent gestiegen, gehe aus einer Untersuchung der Ifo-Niederlassung Dresden anlässlich des Tages des öffentlichen Dienstes am 23. Juni hervor. "Besonders an den Hochschulen wurden in den vergangenen 15 Jahren neue Stellen geschaffen", sagte Ifo-Expertin Xenia Frei. In diesem Bereich habe der Osten stärker ausgebaut als der Westen.

Während 2008 noch 13 Prozent mehr Hochschulpersonal je Einwohner im Westen arbeitete, schrumpfte dieser Vorsprung demnach bis 2021 auf nur noch 4,5 Prozent. "Die Gemeinden bauen ihre Verwaltung aus und stellen mehr Personal in Tageseinrichtungen für Kinder ein", sagte Frei weiter. In der Kinderbetreuung sei die Beschäftigung sogar um 54 Prozent gestiegen. Im Westen war das Wachstum laut den Angaben mit 63 Prozent deutlich größer als im Osten mit 39.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2024 04:05 ET (08:05 GMT)