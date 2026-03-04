|Indikator
|
04.03.2026 08:27:40
ifo-Geschäftsklima der Autobauer zieht im Februar an
Die Auftragsbücher der Unternehmen füllen sich laut ifo-Umfrage wieder stärker, und für die kommenden Monate erwarten die Unternehmen bessere Geschäfte im Ausland. Die ifo-Exporterwartungen stiegen auf 10,8 Punkte, nach 8,5 Punkten im Januar. Die wachsende Beliebtheit von E-Autos dürfte der treibende Faktor sein. "Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Pkw mit reinem Elektroantrieb (BEV) hat zum 1. Januar 2026 erstmals die Marke von zwei Millionen Fahrzeugen überschritten", sagt Wölfl. Das besage die aktuelle Bestandszählung des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Nach den Zahlen der Außenhandelsstatistik hat die Autoindustrie in Deutschland außerdem im Laufe des Jahres 2025 mehr als 40 Milliarden Euro durch den weltweiten Export an Elektro-Pkw erwirtschaftet; das waren 6,5 Prozent mehr als 2024. Mehr als 50 Prozent der Exporte an Elektro-Pkw fielen dabei auf andere EU-Länder, allen voran die Niederlande, Belgien, Frankreich und Dänemark.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen zum Handelsende tiefrot
Der heimische Aktienmarkt drehte am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich sichtbar. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.