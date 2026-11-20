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20.11.2026 08:12:41
Ifo-Geschäftsklima im Maschinenbau verbessert
DOW JONES--Die Stimmung im deutschen Maschinenbau hat sich im Oktober weiter aufgehellt. Wie das Ifo-Institut mitteilte, stieg das Geschäftsklima in der Branche auf plus 7,6 Punkte von plus 4,1 Zählern im September. Erstmals seit dem Winter 2023 bewerteten die Unternehmen dabei ihre aktuelle Geschäftslage mit plus 1,5 Punkten wieder positiv.
Auch die Geschäftserwartungen legten deutlich zu und kletterten auf plus 14,0 Punkte, verglichen mit plus 10,7 Punkten im Vormonat. "Die gesamtwirtschaftliche Erholung und eine gestiegene Nachfrage geben dem Maschinenbau Rückenwind", erklärte Ifo-Branchenexperte Nicolas Bunde.
Wichtige Impulse für zusätzliche Aufträge kommen den Angaben zufolge vor allem vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur sowie von steigenden Verteidigungsausgaben. Die Branche profitiere hier insbesondere als Zulieferer von Produktionstechnik, Komponenten und Sensorik. Laut Umfrage füllten sich die Auftragsbücher im Oktober den vierten Monat in Folge, zudem weiteten die Betriebe ihre Produktion gegenüber September aus.
Bei der Personalplanung agieren die Unternehmen trotz der Stimmungsaufhellung jedoch weiterhin zurückhaltend. Die Beschäftigungserwartungen verharrten im negativen Bereich und notierten bei minus 7,2 Punkten (September: minus 7,3). Geopolitische Spannungen sowie der internationale Wettbewerbsdruck belasteten den stark exportorientierten Sektor weiterhin, hieß es.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)
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