Ifo-Geschäftsklima in der Autoindustrie etwas besser

DOW JONES--Der Geschäftsklimaindex in der Automobilindustrie hat sich im Dezember 2025 leicht verbessert: Der Saldo stieg auf minus 19,8 Punkte, von minus 20,2 Punkten im November, wie das Ifo-Institut mitteilte. Während die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage schlechter beurteilen, sehen sie den kommenden Monaten weniger pessimistisch entgegen. "Einen Lichtblick stellt die Entwicklung bei der Elektromobilität dar", sagte ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Im Dezember 2025 wurden den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes zufolge in Deutschland knapp 55.000 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) neu zugelassen; das entspricht mehr als 22 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen. Im Jahresdurchschnitt 2025 haben BEV dadurch mit einem Anteil von 19 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht. Hinzu komme, dass die BEV-Neuzulassungen im Jahresverlauf nahezu kontinuierlich gewachsen seien, während Pkw-Neuzulassungen bei Benzin- und Diesel-Fahrzeugen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat stetig abgenommen hätten. "Die Elektromobilität scheint in Deutschland angekommen zu sein", so Wölfl.

