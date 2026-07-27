|Konjunkturbarometer
|
27.07.2026 10:12:40
ifo-Geschäftsklima in Deutschland übertrifft im Juli die Erwartungen
Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,6 (Vormonat revidiert: 85,7; vorläufig: 85,6) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 85,7 Punkte erwartet. "Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch", kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest.
Der ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.
Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen sank im Juli auf 86,5 (87,0) Punkte. Die Prognose der Ökonomen hatte auf einen Stand von 87,2 gelautet. Der Index für die Geschäftserwartungen stieg auf 86,7 (revidiert: 84,3; vorläufig: 84,1) Zähler. Die befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 84,3 Punkte erwartet.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ifo
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!