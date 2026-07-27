Konjunkturbarometer 27.07.2026 10:12:40

ifo-Geschäftsklima in Deutschland übertrifft im Juli die Erwartungen

ifo-Geschäftsklima in Deutschland übertrifft im Juli die Erwartungen

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli stärker aufgehellt als erwartet.

Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,6 (Vormonat revidiert: 85,7; vorläufig: 85,6) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 85,7 Punkte erwartet. "Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch", kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest.

Der ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.

Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen sank im Juli auf 86,5 (87,0) Punkte. Die Prognose der Ökonomen hatte auf einen Stand von 87,2 gelautet. Der Index für die Geschäftserwartungen stieg auf 86,7 (revidiert: 84,3; vorläufig: 84,1) Zähler. Die befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 84,3 Punkte erwartet.

DOW JONES

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Bank Austria: Wirtschaftsstimmung im Juni wieder etwas eingetrübt

Bildquelle: ifo
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