Ifo-Geschäftsklimaindex im September etwas höher als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im September etwas deutlicher als erwartet aufgehellt. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 89,9 (August: 88,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 89,0 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 89,5 (88,5) Punkte. Erwartet worden waren 88,7. Der Index der Geschäftserwartungen stieg auf 90,4 (revidiert: 89,0) Punkte. Die Prognose hatte auf 89,2 gelautet. Für August waren vorläufig 89,1 gemeldet worden.

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September 24, 2026 04:04 ET (08:04 GMT)