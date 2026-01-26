|Entäuschung
|
26.01.2026 10:04:40
ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland stabil
Der vom ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stagnierte auf dem Vormonatsniveau von 87,6 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 88,0 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf 85,7 (85,6) Punkte. Erwartet worden waren 86,0 Punkte. Der Index der Erwartungen sank auf 89,5 (89,7) Punkte. Die Prognose hatte auf 90,0 gelautet.
DOW JONES
Bildquelle: jvinasd / Shutterstock.com
