Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im November unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im November entgegen den Erwartungen leicht eingetrübt, wobei sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage etwas verbesserte. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 88,1 (Oktober: 88,4) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg 88,5 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf 85,6 (85,3) Punkte. Erwartet worden waren 85,5 Punkte. Der Index der Geschäftserwartungen sank auf 90,6 (91,6) Punkte. Erwartet worden war ein Anstieg auf 91,8 Punkte.

November 24, 2025 04:06 ET (09:06 GMT)