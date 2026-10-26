26.10.2026 10:06:41

Ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Oktober leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober wie erwartet aufgehellt, was an optimistischeren Geschäftserwartungen lag. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 90,2 (September: 89,9) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 90,1 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 88,8 (89,5) Punkte. Erwartet worden war dagegen ein Anstieg auf 89,9 Punkte. Der Index der Geschäftserwartungen erhöhte sich auf 91,6 (90,4) Punkte. Die Prognose hatte auf 90,0 gelautet.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)

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