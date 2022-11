Ifo: Geschäftslage in chemischer Industrie verschlechtert

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Geschäftslage in der chemischen Industrie hat sich im Oktober weiter verschlechtert. Sie fiel auf minus 19,9 Punkte nach minus 11,7 im September, ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts. "Die chemische Industrie kann sich dem angespannten wirtschaftlichen Umfeld nicht entziehen", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

Der Auftragsbestand und die Nachfrage in der Chemiebranche sind weiterhin rückläufig. "Die hohen Materialkosten können nicht mehr ohne weiteres auf die Verkaufspreise abgewälzt werden und belasten die Ertragslage in der chemischen Industrie", sagte Wolf.

Immer mehr Unternehmen bewerten ihre Ertragslage als schlecht. Für das zweite Halbjahr 2022 fiel der Wert auf minus 28,5 Punkte nach plus 8,3 für das erste Halbjahr. Das ist so schlecht wie in der Corona-Pandemie 2020.

Auch die Versorgung mit Vorprodukten blieb weiterhin kritisch, sagen 49,1 Prozent der Firmen. Immerhin haben sich die Erwartungen nicht weiter verschlechtert, erstmals nach vier Monaten. Sie stiegen auf minus 52,1 Punkte nach minus 57,0 im September.

November 10, 2022 02:08 ET (07:08 GMT)