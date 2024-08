Ifo: Homeoffice bleibt in Deutschland fest verankert

BERLIN (Dow Jones)--Homeoffice bleibt in Deutschland fest verankert. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts wollen drei von vier Unternehmen, in denen Homeoffice möglich ist, dies unverändert beibehalten. "Diese Ergebnisse widerlegen die Auffassung, dass der Trend zurück in die Büros geht", sagte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour. Lediglich 12 Prozent planen der Umfrage zufolge strengere Vorgaben, und nur 4 Prozent wollen die Arbeit von zuhause komplett abschaffen.

"Die öffentliche Berichterstattung konzentriert sich auf einzelne Unternehmen, in denen Homeoffice zurückgefahren werden soll. Das überzeichnet die tatsächliche Entwicklung", so Alipour. Laut Ifo wollen 11 Prozent der Firmen ihre Regeln sogar weiter flexibilisieren.

In 79 Prozent der Unternehmen sei das Arbeiten von zuhause grundsätzlich machbar. In Großunternehmen sei das deutlich häufiger der Fall (93 Prozent) als in kleinen und mittleren Unternehmen (75 Prozent), so Ifo. Dabei sind in den Sektoren Unterschiede festzustellen. Während 82 Prozent der Dienstleister und 89 Prozent der Industrieunternehmen Homeoffice anbieten können, gilt das nur für 40 Prozent der Bau- und Handelsunternehmen, wie Ifo erklärte. Branchenübergreifend möchte nur eine Minderheit die Arbeit von zuhause einschränken oder abschaffen.

"Es ist unbestritten, dass Präsenzarbeit dem Homeoffice in manchen Aspekten überlegen ist. Strengere Regeln durch eine stärkere Koordinierung von gemeinsamen Präsenzzeiten können das Homeoffice insgesamt produktiver gestalten", sagt Alipour.

13 Prozent der Dienstleister und 8 Prozent der Industrieunternehmen planen flexiblere Homeoffice-Regelungen. "Homeoffice ist und bleibt in Deutschland fest verankert", schlussfolgert Alipour. "Die Uhren drehen sich nicht auf 2019 zurück."

