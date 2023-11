Ifo-Index steigt drei Mal in Folge und dämpft Rezessionsangst

Berlin (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November den dritten Monat in Folge aufgehellt und dämpft damit Rezessionssorgen.

Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatten sogar mit 87,5 Punkten gerechnet. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser. Auch der Pessimismus bei den Erwartungen für die kommenden Monate nahm ab: "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich auf niedrigem Niveau", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sie kann nach dem dritten Anstieg des Konjunktur-Barometers in Serie einer Rezession womöglich entgehen.

"Für das vierte Quartal signalisieren die Daten ein leichtes Wachstum", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Wirtschaft fehle es aber noch an Schwung. Das Bruttoinlandsprodukt war im Sommer um 0,1 Prozent zurückgegangen.

Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer bleibt mit Blick auf die Wachstumsaussichten pessimistisch: "Ich rechne für das Winterhalbjahr nach wie vor mit einem leichten Schrumpfen der deutschen Wirtschaft", sagte der Experte und fügte an: "Die Unternehmen haben einfach zu viel zu verdauen, wenn man an die zurückliegende globale Zinswende denkt oder an die Verunsicherung wegen der Energie- und Haushaltspolitik der Bundesregierung."

Die Konjunkturaussichten sind trotz der Aufhellung des Geschäftsklimas im November insgesamt alles andere als rosig: Die EU-Kommission prognostiziert, dass Deutschland mit einem Minus von 0,3 Prozent beim BIP dieses Jahr als einzige der großen Volkswirtschaften im Euroraum schrumpfen wird. Nächstes Jahr soll das BIP dann um 0,8 Prozent zulegen - womit die Bundesrepublik 2024 in dieser Hinsicht gemeinsam mit Finnland das Schlusslicht der Euro-Zone bilden würde.

