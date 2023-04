Ifo-Index steigt zum 6. Mal - "Aufschwung noch ganzes Stück entfernt"

- von Klaus Lauer und Rene Wagner und Frank Siebelt

Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April den sechsten Monat in Folge leicht verbessert.

"Die Sorgen der Unternehmen lassen nach, aber der Konjunktur fehlt es an Dynamik", sagte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, am Montag. Das Ifo-Geschäftsklima kletterte um 0,4 auf 93,6 Punkte, wie die Münchner Ökonomen zu ihrer Umfrage unter rund 9000 Top-Managern mitteilten. Damit ist die Stimmung so gut wie seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 nicht mehr. Allerdings hatten Analysten mit einem Anstieg auf 94 Zähler gerechnet. Die Führungskräfte bewerteten ihre Lage etwas skeptischer als zuletzt, ihre Geschäftsaussichten jedoch besser. "Von einem durchgreifenden Aufschwung ist die deutsche Wirtschaft noch ein ganzes Stück entfernt", sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview.

Die Stimmung in der Industrie legte leicht zu, weil es Optimismus für die Zukunft gebe. "Andererseits bewerteten die Unternehmen ihre laufenden Geschäfte deutlich schlechter", betonte Fuest. Insgesamt fehle der Wirtschaft noch Schwung, erklärte Ifo-Experte Wohlrabe. Zu den Turbulenzen der US-Finanzbranche und bei der Credit Suisse ergänzte er aber: "Das Bankenbeben hat keine Auswirkungen auf die Stimmung in den Unternehmen." Ansteckungseffekte seien ausgeblieben.

ÖKONOMEN TROTZ IFO-ZAHLEN NÜCHTERN - "DIE LUFT WIRD DÜNNER"

Der Einstieg in das Frühlingsquartal sei konjunkturell gelungen, sagte KfW-Chefökonomin Fritzi Köhler-Geib: "Die Wirtschaft kann im Gesamtjahr 2023 eine Schrumpfung vielleicht vermeiden, doch auch bei günstigerer Entwicklung käme sie vermutlich nur wenig über Stagnation hinaus."

Die deutsche Wirtschaftskraft war Ende 2022 auch wegen der Energiekrise um 0,4 Prozent gesunken. Deshalb gab es Sorgen, dass die Konjunktur Anfang 2023 ebenfalls schrumpft und Deutschland im Winterhalbjahr in eine Rezession abrutscht. Die meisten Fachleute blicken inzwischen aber optimistischer auf die Wirtschaft. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,2 Prozent gestiegen sein dürfte. Die Daten dazu werden am Freitag veröffentlicht. Reuters hatte jüngst von Insidern erfahren, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck die Wachstumsprognose der Bundesregierung für 2023 auf 0,4 Prozent verdoppelt.

Viele Ökonomen warnen jedoch vor Konjunktur-Euphorie, da die straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre volle Wirkung erst noch entfalten dürfte. "In Deutschland folgten Zinserhöhungsphasen mit einer Verzögerung von durchschnittlich fünf Quartalen stets Rezessionen", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Auch NordLB-Experte Bernd Krampen betonte mit Blick auf die Konjunktur: "Die Luft wird dünner." Jörg Angelé vom Finanzdienstleister Bantleon erwartet, dass der Ifo-Index bald wieder nach unten dreht. "Im weiteren Jahresverlauf rechnen wir mit einem erneuten BIP-Rückgang."

STUDIE - "PROFIT-HUNGER" HÄLT LEBENSMITTELPREISE HOCH

Die Bundesbank geht davon aus, dass sich die Wirtschaft im ersten Quartal 2023 besser geschlagen hat als noch vor einem Monat erwartet und vermutlich wieder etwas zugelegt hat. Sorgenkind bleibt demnach der private Konsum, weil die Verbraucher mit Kaufkraftverlusten infolge der hartnäckig hohen Inflation zu kämpfen haben. Diese verstärkt laut Branchenverband HDE auch das Ladensterben im Einzelhandel.

Die Privathaushalte in Deutschland besitzen der Bundesbank zufolge ein Rekordvermögen. Abzüglich Schulden verfügten sie 2021 durchschnittlich über 316.500 Euro netto. Das seien 83.600 Euro mehr als bei der Auswertung vier Jahre zuvor, wie die Notenbank zur Umfrage unter gut 4000 Haushalten mitteilte. "Die Jahre 2020 und 2021 waren von der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen geprägt, wie etwa Lockdowns, der Schließung von Restaurants oder Reisebeschränkungen, welche die Konsummöglichkeiten der Haushalte einschränkten und zu zusätzlichem Sparen geführt haben", heißt es im Monatsbericht.

Die Inflation bleibt derweil hoch, weil nach der Energie inzwischen auch Lebensmittel deutlich teurer geworden sind. Dies könnte sich vorerst fortsetzen, wie aus einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. Denn vor dem Hintergrund sinkender Rohstoffpreise gebe es zunehmend Signale für Gewinnmitnahmen der Firmen. "Wir beobachten auch, dass insbesondere Lebensmittelhersteller hungrig nach Profiten sind", sagte Branchenexperte Aurélien Duthoit von Allianz Trade. "Sie haben die Preise wesentlich stärker erhöht als die Einzelhändler."

