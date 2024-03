ifo-Institut: Bessere Stimmung unter Selbstständigen in Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung unter den Selbständigen in Deutschland hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verbessert. Der Geschäftsklimaindex stieg im Februar nicht saisonbereinigt auf minus 14,6 Punkte, nach minus 22,6 im Januar. Das geht laut den Angaben aus der aktuellen Ifo-Befragung für dieses Segment, dem Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbstständige, hervor. Dies sei auf weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen gewesen. Unzufrieden seien die Selbständigen vor allem mit ihrem Auftragsbestand, der weiter abschmelze. "Von Optimismus sind die Selbstständigen noch weit entfernt", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber.

Positive Entwicklungen gab es laut den Angaben in der Beratungsbranche (Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung). "In diesen schwierigen Zeiten sind Sanierungsberatung, Organisations- und Prozessberatung gefragt", so Demmelhuber. Im Einzelhandel blieb die wirtschaftliche Entwicklung demnach herausfordernd, auch wenn der Pessimismus bei den Geschäftsaussichten ein Stück nachließ. Viele Unternehmen hätten Umsatzrückgänge gemeldet, und die Lagerbestände hätten im Februar zugenommen. Trotz schwieriger Auftragslage kämen insgesamt viele Selbstständige nicht um Preiserhöhungen herum, um ihre Kosten zu decken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2024 03:18 ET (07:18 GMT)