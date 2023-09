Ifo-Institut: Erstmals seit zwölf Monaten wollen Unternehmen Preise erhöhen

BERLIN (Dow Jones)--Erstmals seit einem Jahr sind die Preiserwartungen von Unternehmen in Deutschland gestiegen. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge erhöhten sich die Erwartungen nach zwölf Rückgängen in Folge von 14,7 auf 15,8 Punkte. "Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Inflationsrate das Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank erreichen wird", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Vor allem in der Gastronomie seien die Preiserwartungen kräftig von 49,1 auf 62,8 Punkte gestiegen. Bei den Einzelhändlern hingegen sank der Saldo von 33,6 auf 31,4 Punkte.

Vom Baugewerbe gab es aber eine andere Entwicklung. Die Preiserwartungen gingen in dem Sektor auf minus 12,6 Punkte zurück, nach minus 10,2. "Wegen der Flaute wollen dort immer mehr Unternehmen ihre Preise senken", sagt Wollmershäuser.

Im verarbeitenden Gewerbe stiegen die Preiserwartungen leicht von 3,8 auf 4,6 Punkte. "Damit dürfte der Preisanstieg in der Industrie nahezu gestoppt sein", ergänzt Wollmershäuser. Hinter diesem Durchschnitt verbergen sich jedoch gegenläufige Entwicklungen: Mehr Autohersteller planen, ihre Preise anzuheben (34,3 nach 21,0 Punkten), die Papierhersteller dagegen, sie zu senken (minus 55,4 nach minus 49,7).

Bei den Dienstleistern insgesamt wollen wieder mehr Unternehmer ihre Preise anheben. Die Preiserwartungen stiegen von 23,7 auf 25,3 Punkte. Ähnlich wie im Handel machen Löhne in dieser Branche einen hohen Anteil der Kosten aus. Die kräftig gestiegenen Gehälter dürften von den Unternehmern zum Teil auf die Preise überwälzt werden, so Ifo.

September 29, 2023 02:34 ET (06:34 GMT)