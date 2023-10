Ifo-Institut: Exporterwartungen hellen sich leicht auf

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich leicht aufgehellt, bleibt aber immer noch im negativen Bereich. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im Oktober auf minus 6,9 Punkte, von minus 10,8 Punkten im September. "Die Exportwirtschaft bleibt aber weiterhin eher zurückhaltend bei den Erwartungen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Viele Unternehmen sehen eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten."

Nur wenige Branchen erwarten laut Ifo einen Zuwachs bei den Exporten. Gegenwärtig seien dies nur die Hersteller von Lederwaren, die Nahrungsmittelindustrie und zu kleinen Teilen auch die chemische Industrie. Die meisten anderen Branchen rechneten eher mit einem rückläufigen Auslandsgeschäft. Bei den Automobilherstellern gleichen sich positive und negative Antworten in etwa aus. Im Maschinenbau und der Elektrotechnik beklagen einige Unternehmen fehlende Aufträge aus dem Ausland. Am pessimistischsten seien die Druckmaschinenhersteller, so Ifo.

