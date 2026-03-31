|
31.03.2026 10:44:38
Ifo-Institut: Geschäftsklima im Osten kühlt sich weiter ab
DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im März erneut geringfügig verschlechtert. Wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex von 89,3 Punkten im Februar auf 88,9 Punkte. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage demnach deutlich besser als im Vormonat, senkten zugleich jedoch ihre Erwartungen für die kommenden Monate merklich ab.
Industrie und Dienstleister mit gedämpften Erwartungen
Dieser Trend gilt auch für Industrie und Dienstleister. In beiden Bereichen kühlte sich das Geschäftsklima im März etwas ab. Das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleitungssektor schätzten ihre laufenden Geschäfte zwar etwas besser ein als ein Monat zuvor, blickten jedoch pessimistischer auf die nächsten drei Monate.
Handel und Bau mit leicht besserem Klima
Leichtere Verbesserungen beim Geschäftsklima ergaben sich im März im Handel und im Baugewerbe. Sowohl der Großhandel als auch der Einzelhandel beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser als im Februar. Zugleich senkten die Unternehmen ihre Erwartungen etwas ab.
Die Bauunternehmen meldeten eine kräftige Verbesserung ihrer laufenden Geschäfte. Zugleich nahm der Pessimismus für die kommenden Monate erheblich zu.
Indikator für die Konjunktur
Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland basiert auf rund 1.700 monatlichen Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe und gilt als wichtiger Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung./jbl/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.