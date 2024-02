Ifo-Institut: Inflation geht weiter zurück

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Weniger Unternehmen in Deutschland planen ihre Preise zu erhöhen. "Die Inflation dürfte daher in den kommenden Monaten ihren Rückgang fortsetzen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Mittwoch. Die Ifo-Preiserwartungen sind im Februar auf 15,0 Punkte gesunken, nach 18,8 Punkten im Januar. Die Punktzahl wird errechnet, indem man vom prozentualen Anteil der Unternehmen, die ihre Preise anheben wollen, den Anteil derer abzieht, die ihre Preise senken wollen.

Besonders in konsumnahen Branchen wollen demnach weniger Firmen, insbesondere Dienstleister, ihre Preise anheben. Vor allem in der Beherbergung sowie bei Kunst, Unterhaltung und Kultur sollen die Preiserhöhungen geringer ausfallen, ebenso in der Gastronomie.

Im Einzelhandel hingegen sind die Ifo-Preiserwartungen leicht gestiegen. Dazu habe besonders der Nahrungsmittel- und Getränke-Einzelhandel beigetragen. Auch im verarbeitenden Gewerbe sei die Preiserwartung leicht gestiegen. Im Bauhauptgewerbe hingegen wollen die Unternehmen ihre Preise sogar mehrheitlich senken./cab/DP/mis