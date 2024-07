Ifo-Institut: Mehr Unternehmen nutzen KI

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft setzt nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung stärker auf Künstliche Intelligenz (KI). Gegenwärtig nutzen demnach 27 Prozent der Unternehmen KI. Im Vorjahr waren es noch 13,3 Prozent, wie das Institut mitteilte. Für rund jedes fünfte Unternehmen sei KI gegenwärtig hingegen kein Thema. 17,5 Prozent planten, KI in den kommenden Monaten einzusetzen. "Die Entwicklung wird sich vermutlich noch beschleunigen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Firmen erwarten, dass der Einsatz von KI ihre Produktivität um mehr als 10 Prozent erhöht."

In nahezu allen Branchen hat laut der Umfrage die Anzahl der Unternehmen zugenommen, die KI in ihren Unternehmensprozessen einsetzen. Das berichteteten mehr als 33 Prozent in der Autobranche, Elektronikindustrie, Pharmabranche, sowie Textil- und Bekleidungsindustrie. Bei den Dienstleistern stechen insbesondere die Werbung und Marktforschung mit 72 Prozent sowie IT-Dienstleister mit rund 60 Prozent hervor. Im Handel nutzten aktuell 22 Prozent der Firmen KI. Lediglich 11,6 Prozent seien es im Baugewerbe. Die Skeptiker, die derzeit keine Anwendungsmöglichkeiten sehen, finden sich laut den Angaben insbesondere im Bausektor mit rund 42 Prozent und in der Gastronomie mit 40 Prozent.

July 18, 2024 02:22 ET (06:22 GMT)