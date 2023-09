Ifo-Institut: Stornierungswelle im Wohnungsbau markiert neuen Höchststand

BERLIN (Dow Jones)--Im deutschen Wohnungsbau spitzt sich die Krise zu. Die Anzahl an Stornierungen und Betrieben mit Finanzierungsschwierigkeiten hat das höchste Niveau seit über 30 Jahren erreicht. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor. Im August berichteten 20,7 Prozent der Firmen von abgesagten Projekten, nach 18,9 Prozent im Vormonat. Auch für die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate ist die Mehrheit der Betriebe pessimistisch.

"Die Stornierungen im Wohnungsbau türmen sich zu einem neuen Höchststand auf. Seit Beginn der Erhebung 1991 haben wir noch nichts Vergleichbares beobachtet. Die Verunsicherung im Markt ist riesig", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Infolge der rasant gestiegenen Baukosten und des wesentlich höheren Zinsniveaus sind viele Projekte, die Anfang 2022 noch rentabel waren, aktuell nicht mehr darstellbar. Auch das Zurückfahren der Förderung wegen der verschärften Energiesparvoraussetzungen belastet die Kalkulation der Bauherren."

In der Folge geraten die Baufirmen laut Ifo zunehmend in Schieflage. Einige Betriebe verfügten zwar noch über gut gefüllte Auftragsbücher, allerdings meldeten bereits 44,2 Prozent der Teilnehmenden einen Auftragsmangel, nach 40,3 Prozent im Juli. Zur gleichen Zeit im Vorjahr lag der Anteil lediglich bei 13,8 Prozent, so Ifo.

"Einigen Betrieben steht das Wasser bereits bis zum Hals. Aktuell melden 11,9 Prozent der Unternehmen im Wohnungsbau Finanzierungschwierigkeiten. Das ist der höchste Wert seit über 30 Jahren", sagte Wohlrabe.

Für das kommende halbe Jahr befürchten die Unternehmen mehrheitlich weitere Geschäftsrückgänge. Die Geschäftserwartungen notieren mit minus 60,1 Punkten auf einem außergewöhnlich schwachen Niveau.

