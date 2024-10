Ifo-Institut: Unternehmen kommen schwerer an Kredite

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen kommen laut Umfragen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas schwerer an neue Kredite. 32,9 Prozent jener Unternehmen, die Verhandlungen führen, berichteten im September von zurückhaltenden Banken nach 27,1 Prozent im Juni, wie das Institut bekanntgab. Das sei der höchste Wert seit sieben Jahren. "Da die Unternehmen in Deutschland aktuell wenig investieren, wäre es gut, wenn sie leichter an Kredite kämen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Besonders stark stieg die Kredithürde laut den Angaben bei den Dienstleistern (von 27,0 auf 35,7 Prozent) und in der Industrie (von 26,2 auf 34,3 Prozent). "Fehlende Aufträge in vielen Branchen lassen die Banken bei der Kreditprüfung genauer hinschauen", ergänzte Wohlrabe. Im Bauhauptgewerbe (von 32,2 auf 20,7 Prozent), Großhandel (von 24,6 auf 23,2 Prozent) und im Einzelhandel (von 30,0 auf 27,0 Prozent) kamen die Unternehmen hingegen laut der Erhebung leichter an Kredite.

