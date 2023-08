Ifo-Institut: Wettbewerbsposition für Maschinenbau verschlechtert sich

BERLIN (Dow Jones)--Im Wettbewerb um Marktanteile hat sich die Position deutscher Maschinenbauer nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung für Juli verschlechtert. "Auf Absatzmärkten außerhalb der EU hat die Konkurrenz vor allem aus China für den deutschen Maschinenbau besonders zugenommen", sagte Ifo-Branchenexperte Nicolas Bunde. Der Umfragewert für die Wettbewerbsposition fiel laut den Angaben auf minus 14,3 Punkte von minus 7,3 Zählern im April und damit den niedrigsten Wert seit Beginn dieser Erhebung im Juli 1994.

Zuletzt sei der Wert mit minus 10,6 Punkten in der Finanzkrise im Januar 2009 auf ein ähnlich niedriges Niveau gefallen. Auf den Märkten der EU sank die Wettbewerbsposition laut der aktuellen Umfrage auf minus 8,5 Punkte und auf dem deutschen Binnenmarkt auf minus 4,1. Das Fehlen geeigneter Fachkräfte und der Mangel wichtiger Vorprodukte schränkten die Produktion im Maschinenbau häufig ein. Das gäben etwa 40 Prozent der befragten Firmen an. "Für den in Deutschland sehr mittelständisch geprägten Maschinenbau ist der Fachkräftemangel eine besondere Herausforderung", erklärte Bunde.

In der Produktion seien viele ältere Beschäftigte eingestellt, der Nachwuchs wolle nur selten im Schichtbetrieb arbeiten. Außerdem seien die Maschinenbauer in ländlichen Gegenden angesiedelt. Hier müssten die Firmen als Arbeitgeber noch attraktiver werden, um passendes Personal aus den großen Städten zu gewinnen. "Um die Rahmenbedingungen zu verbessern, sind Politik und Gesellschaft gefordert", sagte Bunde.

Zusätzlich könnten die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten nur noch selten auf den Verkaufspreis aufgeschlagen werden. Der Indikator für die Preiserwartungen fiel laut den Angaben auf 10,3 Punkte; im April 2022 war demnach der Höchststand bei 69,6 Punkten notiert worden. "Diese Faktoren sind schon lange ein Nachteil für den Standort Deutschland", betonte Bunde. Einige Firmen seien mit ihrer Produktion bereits ins Ausland abgewandert. Doch sei es zu früh, um von Deindustrialisierung zu sprechen, der deutsche Maschinenbau wandele sich vielmehr zu einem hoch spezialisierten Dienstleister.

