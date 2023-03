ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeitenden steigt weiter leicht an

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Kurzarbeitenden ist in Deutschland im Februar auf den höchsten Stand seit Juni 2022 gestiegen. Das ifo-Institut schätzt auf Grundlage seiner Konjunkturumfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, dass sich im Februar die Zahl der Kurzarbeitenden um knapp 9 Prozent auf 220.000 Menschen erhöht hat. Im Januar waren es 203.000.

"Die Entwicklung der Kurzarbeit spiegelt die derzeitige milde Winter-Rezession wider", sagte ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link. Der Anteil an den Beschäftigten kletterte von 0,6 auf 0,7 Prozent.

Die überwiegende Mehrheit der Kurzarbeitenden war in der Industrie tätig. Dort waren 161.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, nach 155.000 im Januar oder 2,3 Prozent nach 2,2 Prozent. In der Autobranche waren es sogar 4,9 Prozent oder 46.000 Mitarbeitende.

Besonders stark betroffen sind Textil-, Leder- und Papierhersteller mit 6,7 Prozent oder 24.000 Beschäftigten. In Metallerzeugung und -bearbeitung sind 5,8 Prozent oder 16.000 in Kurzarbeit. Auf dem Bau liegt der nicht-saisonale Anteil bei 0,9 Prozent oder 16.000 Beschäftigten, im Handel bei 0,4 Prozent oder 17.000 Menschen, und bei allen Dienstleistern zusammen bei 0,1 Prozent oder 16.000 Mitarbeitenden.

Im Jahresvergleich ist die Kurzarbeit aber deutlich rückläufig. Im Februar 2022 lag die Zahl laut ifo noch bei 803.000 Kurzarbeitenden oder 2,4 Prozent. Beim Höchststand während der Corona-Krise im April 2020 waren es sogar 6 Millionen oder 17,8 Prozent. Kurzarbeit ist eine Art Teilzeit-Arbeitslosigkeit, vor allem bei zeitweisem Auftragsmangel. Beschäftigte erhalten Kurzarbeitergeld für die ausfallenden Stunden.

March 06, 2023