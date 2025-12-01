Ifo: Materialknappheit in der Industrie nimmt zu

DOW JONES--Die Industrie kämpft mit immer mehr Engpässen bei Vorprodukten. In einer Umfrage des Ifo-Instituts meldeten 11,2 Prozent der befragten Unternehmen Schwierigkeiten, die benötigten Materialien für ihre Produktion zu bekommen - nach 5,5 Prozent im Oktober. "Die fehlenden Halbleiter verschärfen die bereits schwierige Situation der Industrie", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Insbesondere in der Automobilwirtschaft habe sich der Mangel zugespitzt. Mehr als jedes vierte Unternehmen (27,6 Prozent) berichte von Engpässen bei Vorprodukten. Im Oktober seien es noch weniger als 1 Prozent gewesen.

Auch die Hersteller von elektronischen und optischen Produkten hätten vermehrt Probleme - hier sei der Anteil von 10,4 auf 17,5 Prozent gestiegen. Ähnlich ergehe es den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen. Dort hätten 16 Prozent von einem Mangel berichtet, nach 10 Prozent im Vormonat. Im Maschinenbau sei der Anteil auf 8,2 Prozent gestiegen.

Im langfristigen Mittel vor der letzten Krise von 2021 bis 2023 liegt der Anteil bei 5,2 Prozent. Ein ähnlich hoher Wert wurde im April 2024 mit 12,4 Prozent erreicht. Die Industrie verzeichnete den bisherigen Höhepunkt der Lieferprobleme im Dezember 2021. Da waren 81,9 Prozent der Unternehmen von Materialengpässen betroffen.

