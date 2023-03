Ifo-Präsident Fuest sieht EZB nach US-Bankenpleite vor Dilemma

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, sieht die Europäische Zentralbank (EZB) nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA wie auch andere Notenbanken vor einem Dilemma, was ihre künftige Zinspolitik angeht. Die EZB stehe "vor der Abwägung Inflationsbekämpfung versus Wahrung der Finanzstabilität", sagte Fuest bei einer Pressekonferenz. Sollte sie jetzt von dem angekündigten Kurs abweichen, gäbe sie damit "ein problematisches Signal" von Besorgnis an die Finanzmärkte , erleichtere aber zugleich die Situation für die Banken.

"Vor dieser Abwägung und gegeben der Umstand, dass wir eben in Europa keinen Pleitefall derzeit haben, würde ich erwarten, dass die EZB bei ihrem Kurs bleibt und erst einmal noch den nächsten Zinsschritt geht", sagte Fuest. "Ob dann die weiteren Zinsschritte folgen werden, das ist eine ganz andere Frage, da wird man die Entwicklung beobachten müssen."

Der Ökonom drang als Reaktion auf den Zusammenbruch der SVB auf verschärfte Regeln für die Eigenkapitalunterlegung der Banken. "Wir haben in Europa keinen Fall einer solchen Bank, wir haben aber die gleichen ökonomischen Kräfte, die auf das Bankensystem und auf das Finanzsystem wirken", gab Fuest zu bedenken.

Die SVB habe ihr Geld in langfristigen Staatsanleihen angelegt, deren Kurs nun gefallen sei. "Das haben eben auch viele europäische Banken gemacht." Problematisch sei, dass die Banken dafür kein Eigenkapital vorhalten müssten. Insofern seien aus der Finanzkrise "nicht in ausreichendem Umfang" Lehren gezogen worden. Zwar hätten viele Experten immer wieder darauf hingewiesen, dass die Eigenkapitalunterlegungsfreiheit von Staatsanleihen "ein Stabilitätsproblem für die Finanzmärkte" beinhalte, doch die Politik habe nichts daran geändert, bemängelte Fuest.

So habe der Wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium, dem auch er angehöre, darauf hingewiesen, dass auch eine "deutlich strengere Regulierung" bei den nicht risikogewichteten Eigenkapitalquoten nötig sei. "Wie hoch ist das Eigenkapital gemessen an der Bilanzsumme ohne Risikogewichtung, das wäre eine einfache Kennzahl, bei der man entsprechende Vorschriften erlassen könnte und die Bedingungen verschärfen könnte", regte der Ifo-Präsident an.

