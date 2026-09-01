|Preisdruck in Deutschland
|
01.09.2026 09:09:00
Ifo-Prognose: Inflation in Deutschland steigt 2027 wieder an
Insgesamt dürfte die Teuerung in den kommenden Monaten aber hoch bleiben. Dieses Jahr werde die Inflationsrate voraussichtlich bei 2,8 Prozent liegen und 2027 auf 3,0 Prozent steigen, prognostiziert das Ifo.
So seien die Rohölpreise und vor allem die Marktpreise für Erdgas und Strom seit Anfang August wieder deutlich gestiegen. "Je länger der Krieg im Nahen Osten anhält und die Energiepreise hoch bleiben, desto stärker dürften mittelfristig auch die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel, Dienstleistungen und Waren steigen, da die Unternehmen die gestiegenen Kosten mit Verzögerung weitergeben", sagt Ifo-Forscherin Tiphaine Wibault.
Im August hatten steigende Preise für Heizen und Tanken die Inflationsrate in Deutschland auf 2,9 Prozent getrieben, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitgeteilt hatte. Noch kräftiger zogen die Verbraucherpreise zuletzt Ende 2023 an.
/als/DP/jkr
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX startet höher -- DAX mit tieferem Start -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt eröffnet den Handel am Dienstag oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt startet mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.