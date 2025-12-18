18.12.2025 11:49:38

Ifo-Prognose: Ost-Wirtschaft wächst langsamer als erhofft

DRESDEN (dpa-AFX) - Nach zwei schwierigen Jahren kommt die ostdeutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Dresdner Ifo-Instituts langsamer als gedacht wieder in Gang. Für 2025 werde ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent erwartet, für das kommende Jahr von 0,7 Prozent, wie es in der diesjährigen Winter-Prognose hieß. Im Sommer hatten die Fachleute für 2026 noch mit einem Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt von 1,3 Prozent gerechnet.

Als Grund für die schwächere Erholung nannten die Ökonominnen und Ökonomen den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel. Die Wirkung der geplanten wirtschaftlichen Maßnahmen der Bundesregierung würden spürbar gebremst. Impulse werden vor allem für das Baugewerbe und Dienstleister erwartet.

In Sachsen werde die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nahezu stagnieren, mit einem leichten Zuwachs von 0,1 Prozent, hieß es. Für das kommende Jahr werde ein Anstieg von 0,6 Prozent erwartet.

Zahl der Erwerbstätigen sinkt

Die wirtschaftliche Schwäche der vergangenen Jahre hat den Dresdner Fachleuten zufolge auch spürbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte demnach sowohl in Ostdeutschland (mit Berlin) als auch in Sachsen sinken, während sie in ganz Deutschland stagniere. Für dieses Jahr werde im Osten ein Rückgang von 0,3 Prozent erwartet, für 2026 von 0,1 Prozent.

Industrie schwächelt

Die Industrie wird laut der Prognose nach wie vor durch die US-Zölle und den verstärkten Konkurrenzdruck aus China belastet. Dadurch werde ihre wirtschaftliche Aktivität auch im kommenden Jahr sinken. Zudem stünden weite Teile der Industrie unter einem erheblichen Transformationsdruck./hdo/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden leichte Gewinne verzeichnet. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen