Ifo: Rekord bei geplanten Preiserhöhungen - Inflation wohl bei 5 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--Eine Rekordzahl an Unternehmen plant nach Angaben des Ifo-Instituts in den kommenden Monaten, die Preise zu erhöhen. Damit könnte die deutsche Inflationsrate in diesem Jahr bei 5 Prozent liegen, erwartet das Münchner Institut. Laut einer Ifo-Umfrage stieg die Preiserwartung der Unternehmen für die kommenden drei Monate auf einen Rekordwert von 47,1 Punkte nach 46,1 im Januar und 44,7 im Dezember.

"Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine drohen die Kosten für Gas und Öl weiter zu steigen und damit viele weitere Preise für die Verbraucher. Eine Fünf vor dem Komma der Inflationsrate im Gesamtjahr 2022 wird gerade wahrscheinlicher als eine Drei", sagte Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen.

Die enorm hohen Umfragewerte ziehen sich laut Ifo durch alle Wirtschaftszweige. Besonders viele Unternehmen im Einzelhandel wollen ihre Preise anheben (63,3 Punkte) und dort vor allem die Lebensmittelhändler (85,9 Punkte). Es folgten der Großhandel mit 62,4 Punkten und die Industrie mit 55,8 Punkten. Das Baugewerbe lag bei 42,9 Punkten. Nur bei den Dienstleistern gingen die Preiserwartungen zurück von 41,9 auf 38,6 Punkte.

Das Ifo veröffentlicht monatlich die Preiserwartung von Unternehmen für die kommenden drei Monate. Es fragt allerdings nicht nach der Höhe der geplanten Preisänderung.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2022 03:58 ET (08:58 GMT)