Ifo senkt deutsche BIP-Prognose für 2026 leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Ifo-Institut hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland wegen des Iran-Kriegs leicht gesenkt. Wie es im Rahmen seiner Frühjahrprognose mitteilte, wird für 2026 nun ein Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,8 (bisher: 1,0) Prozent. Für 2027 wird die Prognose von 1,2 Prozent Wachstum bestätigt. Die Inflation wird im Jahresdurchschnitt bei 2,2 (2,0) und 2,3 (2,2) Prozent gesehen.

"Ungeachtet des Energiepreisschocks dürfte sich die Erholung in Deutschland im weiteren Verlauf dieses Jahres fortsetzen, insbesondere weil staatliche Mehrausgaben für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung ausgeweitet und zunehmend nachfragewirksam werden", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Allerdings sei die Erholung untypisch, weil sie nicht durch das Exportgeschäft getragen werde.

Wollmershäuser geht derzeit von einem Anstieg der Inflationsrate auf in der Spitze knapp 2,5 Prozent für den Fall aus, dass die Öl- und Gaspreise innerhalb der nächsten Wochen wieder sinken. "Sollten die Preise für fossile Energie allerdings für einen längeren Zeitraum stark erhöht auf dem heutigen Niveau bleiben, könnte die Inflation in der Spitze bis auf knapp 3 Prozent steigen", sagte er. Dies würde das Wachstum um weitere 0,2 Prozentpunkte auf nur noch 0,6 Prozent in diesem Jahr und um 0,4 Prozentpunkte auf 0,8 Prozent im kommenden Jahr bremsen.

