28.01.2026 08:00:40

Ifo: Stellenabbau in Deutschland verlangsamt sich

DOW JONES--Der Stellenabbau in Deutschland verlangsamt sich nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Januar auf 93,4 Punkte, nach 91,9 Punkten im Dezember. "Der Stellenabbau verlangsamt sich, kommt aber noch nicht zum Stillstand", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Vor allem in der Industrie bleibt der Arbeitsmarkt unter Druck - eine Trendwende ist noch nicht in Sicht." In nahezu allen Bereichen der Industrie werden nach Aussage der Konjunkturforscher weiter Stellen abgebaut. "Vor allem die Autobranche und Unternehmen im Metallbereich planen mit weniger Mitarbeitern."

Auch die Unternehmen im Handel wollen im neuen Jahr demnach mit weniger Beschäftigten auskommen. Im Dienstleistungssektor stieg das Barometer dagegen merklich. Positive und negative Antworten hielten sich derzeit die Waage. Insbesondere Ingenieurbüros und IT-Dienstleister suchten verstärkt nach neuem Personal. Im Baugewerbe hat sich nach Aussage des Ifo-Instituts wenig verändert, die Unternehmen planten mit einer gleichbleibenden Mitarbeiterzahl.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen