03.06.2026 08:06:43

Ifo: Stimmung in der Autoindustrie leicht aufgehellt

DOW JONES--Das Geschäftsklima in der Automobilindustrie hat sich im Mai etwas verbessert. Der Indikator stieg auf minus 20,8 Punkte von minus 23,5 im April. Die Unternehmen bewerteten dabei ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser als im Vormonat und sehen zudem weniger pessimistisch auf die kommenden Monate. "Angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit bleibt die Stimmung in der Autoindustrie dennoch sehr gedrückt", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Die Exporterwartungen fielen deutlich auf minus 16,4 Punkte von 11,7 im Vormonat. Hierfür dürften die erneuten Zolldrohungen der USA Anfang Mai eine wichtige Rolle gespielt haben. Am 20. Mai 2026 haben sich dann jedoch EU-Kommission, Parlament und der Rat der EU-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, das Zollabkommen mit den USA umzusetzen.

Das dürfte in der Automobilbranche für ein gewisses Aufatmen gesorgt haben. "Allerdings stellen auch die weiterhin geltenden US-Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Autos und deren Teile immer noch eine spürbare Herausforderung für die deutsche Automobilindustrie dar", sagte Wölfl.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)

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