Ifo: Stimmung in der Automobilindustrie eingetrübt

DOW JONES--Nach einem kräftigen Anstieg im Oktober hat der Geschäftsklimaindex der Automobilindustrie im November einen spürbaren Rückgang verzeichnet. Er fiel auf minus 20,0 Punkte, nachdem er im Oktober bei minus 13,4 Punkten gelegen hatte. Dieser Einbruch ist primär auf pessimistischere Geschäftserwartungen zurückzuführen. "Dieses Auf und Ab im Geschäftsklima spiegelt die sehr hohe und zunehmende wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland und global wider", erklärt die Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Die Unternehmen der deutschen Autoindustrie bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage im November leicht besser als im Vormonat, wenngleich sie weiterhin negativ ist. Der Indikator verbesserte sich auf minus 17,0 Punkte nach minus 21,7 Punkten im Oktober. Ihre Geschäftserwartungen korrigierten die Firmen im November stark nach unten auf minus 23,0 Punkte nach minus 4,6 Punkten im Oktober. Damit wurde der positive Ausblick aus dem Vormonat wieder vollständig revidiert.

Ihren Auftragsbestand schätzten die Unternehmen im November etwas positiver ein als noch im Oktober. So zeigten sich die Auftragseingänge laut offiziellen Daten bis September stabilisiert; die Bestellungen aus dem Euroraum nahmen zwischen Januar und September sogar deutlich zu. Für die kommenden Monate erwarten die Unternehmen jedoch keine weiteren Wachstumsimpulse aus dem Auslandsgeschäft. Die Exporterwartungen sanken im November auf minus 8,7 Punkte, nachdem sie im Oktober noch bei plus 15,7 Punkten lagen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 02:05 ET (07:05 GMT)