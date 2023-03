Ifo: Unternehmen suchen im Schnitt vier Monate nach Fachkräften

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Unternehmen suchen laut Ifo-Institut durchschnittlich drei bis vier Monate nach Fachkräften. So lange benötigten 37,5 Prozent der befragten Personalleiter von der Ausschreibung bis zur Unterschrift, so das Ergebnis einer Umfrage des Instituts in Zusammenarbeit mit der Jobplattform Indeed und der Bewertungsseite Glassdoor. 25,1 Prozent der Befragten konnten demnach eine offene Stelle innerhalb von ein bis zwei Monaten mit einer Fachkraft besetzen. Aus mittelgroßen Unternehmen meldeten das laut den Angaben sogar 37,4 Prozent. Und 17,2 Prozent der kleinen Unternehmen seien sogar in den ersten vier Wochen erfolgreich.

"Deutlich verkürzen können Unternehmen die Zeit, wenn sie sich als Arbeitgeber positionieren, der auf Vielfalt in der Belegschaft achtet", sagte Julia Freuding aus der Ifo-Niederlassung in Fürth. Dafür setzten Unternehmen vor allem darauf, ihre Stellenanzeigen entsprechend zu formulieren (65,4 Prozent). Unternehmen, die angegeben hätten, bei der Neueinstellung auf Vielfalt zu achten, besetzten ihre Stellen deutlich schneller: 47,8 Prozent innerhalb von zwei Monaten, davon 17,7 Prozent innerhalb von vier Wochen. Von den übrigen Unternehmen besetzten nur 32,2 Prozent ihre Stellen innerhalb von zwei Monaten. "Vielfalt bei der Stellenbesetzung dient den Unternehmen immer häufiger als Mittel gegen den Fachkräftemangel", erklärte Freuding.

