Ifo: Vergleich der Corona-Zahlen mit Frühjahr "irreführend"

BERLIN (Dow Jones)--Die steigende Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland ist nach Berechnungen des Ifo-Instituts auf mehr Ansteckungen sowie zusätzliche Tests zurückzuführen. Es sei "in der Tat irreführend..., die Zahlen zu in Deutschland erfassten Neuinfektionen aus dem Frühjahr direkt mit den aktuellen Neuinfektionszahlen zu vergleichen", heißt es in einer im Ifo-Schnelldienst veröffentlichten Analyse. Unter anderem habe es im März und April eine deutlich höhere Dunkelziffer an nicht identifizierten Infektionen gegeben als heute.

"Wäre im April so viel getestet worden wie heute, dann wären damals auf dem Höhepunkt gut 10.000 Fälle mehr entdeckt worden", erklärte einer der Koautoren, Ifo-Präsident Clemens Fuest. Allerdings seien die steigenden Zahlen nicht allein durch mehr Tests verursacht, denn die aktuellen Zahlen wiesen tatsächlich auf ein verstärktes Infektionsgeschehen. Fuest mahnte, politische Entscheidungsträger und die Akteure des Wirtschaftslebens sollten "weder mit zu rigiden Beschränkungen noch mit zu laxen Maßnahmen reagieren". Notwendig seien Beschränkungen, die wirtschaftliche Aktivität ermöglichten statt sie zu verhindern.

October 12, 2020