16.09.2026 07:42:59

Ifo: Zuversicht im deutschen Wohnungsbau wächst

DOW JONES--Die Stimmung im Wohnungsbau in Deutschland hat sich im August nach Angaben des Ifo-Instituts deutlich verbessert. Das Geschäftsklima stieg von minus 29,0 auf minus 22,7 Punkte. Ausschlaggebend waren die Erwartungen der Unternehmen: Der Indikator kletterte von minus 35,6 auf minus 23,3 Punkte. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage blieb dagegen unverändert, ist aber noch von einer gewissen Unzufriedenheit gekennzeichnet. "Die Unternehmen sehen zunehmend Licht am Ende des Tunnels", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die steigenden Baugenehmigungen nähren die Hoffnung, dass sich die Auftragslage in den kommenden Monaten belebt."

In den Auftragsbüchern ist davon bislang allerdings laut Ifo-Angaben wenig zu sehen. Der Anteil der Unternehmen mit Auftragsmangel blieb mit 41,3 Prozent nahezu unverändert. Auch werden nach wie vor viele Vorhaben storniert: 13,4 Prozent der Unternehmen berichteten von abgesagten Projekten. An Material kommen die befragten Unternehmen hingegen leichter. Nur noch 2,9 Prozent berichteten im August von Engpässen bei wichtigen Vorprodukten, nach 8,5 Prozent im Juli. "Die bessere Stimmung ist bislang vor allem ein Vorschuss auf die Zukunft", sagt Wohlrabe. "Für eine nachhaltige Erholung müssen aus den genehmigten Projekten nun auch konkrete Aufträge werden."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)

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