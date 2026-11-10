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10.11.2026 06:31:29
Ifuji Sangyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ifuji Sangyo hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 50,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ifuji Sangyo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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