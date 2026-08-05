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05.08.2026 06:31:29
Ifuji Sangyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ifuji Sangyo veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 46,51 JPY, nach 77,36 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 7,88 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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