Ifuji Sangyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ifuji Sangyo veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 46,51 JPY, nach 77,36 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 7,88 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at