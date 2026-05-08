Ifuji Sangyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ifuji Sangyo ließ sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ifuji Sangyo die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 59,35 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 54,96 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ifuji Sangyo einen Umsatz von 7,16 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 245,90 JPY gegenüber 254,66 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 32,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at