IfW: Containerschiffstaus erreichen die Nordsee

KIEL/BERLIN (Dow Jones)--Der internationale Handel leidet nach einer Umfrage des Kiel Instituts für Weltwirtschaft wieder stärker unter den Staus und Verzögerungen in der Containerschifffahrt, die nun auch die Nordsee erreicht hätten. Laut jüngstem Datenupdate des Kiel Trade Indicator dürften im Mai weltweit preis- und saisonbereinigt weniger Waren umgeschlagen worden sein als im Vormonat. Der Indikator weist den Angaben zufolge im Vergleich zum Vormonat ein leichtes Minus von 1 Prozent aus. Auch für Deutschland seien die Indikatorwerte nur schwach ausgeprägt, die Exporte lägen mit einem Rückgang um 1,2 Prozent im roten Bereich, die Importe mit plus 1,6 Prozent im grünen.

Ein ähnlich uneinheitliches und wenig eindeutiges Bild zeige sich für die EU (Exporte minus 1 Prozent, Importe plus 0,4 Prozent) und für die USA (Exporte minus 1,3 Prozent, Importe plus 1,8 Prozent. China steche unter den großen Volkswirtschaften im Mai positiv hervor, was allerdings auch am schwachen April liegen dürfte. Im Vergleich dürften die Exporte um 2,1 Prozent und die Importe sogar deutlich um 7 Prozent gestiegen sein. "Insgesamt zeigt sich der Maihandel eher verhalten und setzt die Seitwärtsbewegung der letzten Monate fort. Der internationale Handel leidet jedoch wieder stärker unter den Staus und Verzögerungen der Containerschifffahrt, die nun auch die Nordsee erreicht haben", sagte der Leiter des Kiel Trade Indicator, Vincent Stamer.

Erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie stauten sich Containerschiffe auch in der Nordsee vor den Häfen Deutschlands, der Niederlande und Belgiens. Hier steckten gegenwärtig knapp 2 Prozent der globalen Frachtkapazität fest und könnten weder be- noch entladen werden. In der Deutschen Bucht warten den Angaben zufolge etwa ein Dutzend große Containerschiffe mit einer Kapazität von insgesamt etwa 150.000 Standardcontainern auf das Anlaufen in Hamburg oder Bremerhaven. Vor den Häfen Rotterdam und Antwerpen sei die Lage noch dramatischer. Dagegen habe sich der Containerschiffstau vor Los Angeles respektive vor dem südlichen Kalifornien wieder gänzlich zurückgebildet.

June 07, 2022 04:04 ET (08:04 GMT)