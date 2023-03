IfW erhöht Prognosen: BIP wächst 2023 um 0,5 Prozent und 2024 um 1,4 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum angehoben. "Die Aussichten für die deutsche Konjunktur haben sich leicht aufgehellt", erklärten die Ökonomen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte laut Frühjahrsprognose des Instituts in diesem Jahr um 0,5 Prozent und im nächsten Jahr um 1,4 Prozent zulegen. Die Raten liegen für 2023 um 0,2 Prozentpunkte und für 2024 um 0,1 Punkt höher als noch in der Winterprognose erwartet.

"Der Preisanstieg hält sich hartnäckig und betrifft die gesamte Breite des Warenspektrums", erklärte das Institut. Durch die hohen Preise seien die realen Lohnkosten so niedrig wie lange nicht mehr, und die Einnahmen der öffentlichen Haushalte sprudelten. Erst 2024 dürfte die Inflation laut der Prognose wieder bei rund 2 Prozent liegen, für 2023 wird eine Rate von 5,4 Prozent geschätzt.

"Der Konjunkturkompass zeigt wieder nach oben, allerdings bleibt die Aufwärtsdynamik verhalten", sagte IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. Die zuletzt deutlich rückläufigen Gaspreise stimulierten die Konjunktur zunächst nur wenig, sie entlasteten vor allem den Staatshaushalt, der nun mit weniger Subventionen im Rahmen der Energiepreisbremsen einspringen müsse. "Im Ergebnis ersetzen nun niedrigere Importpreise den Impuls staatlicher Energiesubventionen, was konjunkturell ähnlich wirkt."

Keine technische Rezession zu Jahresbeginn

Nach einem Rückgang des BIP im vierten Quartal 2022 zeichne sich für den Jahresauftakt 2023 ein moderater Anstieg um gut 0,2 Prozent ab. "Eine technische Rezession - also ein Rückgang der Wirtschaftsleistung für zwei oder mehr Quartale in Folge - wäre damit abgewendet", betonte das IfW. Der Preisauftrieb bleibe zunächst hartnäckig, aber die Triebkräfte wechselten. Während sich die Energiepreisdynamik auf der Verbraucherstufe abschwäche, beschleunige sich die Teuerung bei übrigen Gütern und habe zuletzt über 7 Prozent betragen.

"Wichtig ist nun ein entschlossenes Gegensteuern der Geldpolitik ", mahnte Kooths. "Nachlassende Lieferengpässe und weniger krankheitsbedingte Fehltage können etwas Druck aus dem Kessel nehmen, mehr aber auch nicht." Auch der Staat müsse seine Ansprüche den gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten anpassen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit habe durch die Krisen gelitten, dementsprechend schneller fachten defizitfinanzierte Mehrausgaben die Inflation an, warnte der Ökonom.

Die realen Lohnstückkosten seien in den vergangenen beiden Jahren ungewöhnlich stark gesunken, weil die Löhne den heimischen Preisen deutlich hinterherhinkten. "Das Verhältnis zwischen dem, was Arbeitskräfte kosten, und dem, was sie erwirtschaften, ist im langjährigen Vergleich außergewöhnlich günstig", betonte Kooths. Dies sei beschäftigungsfreundlich und wirke den dämpfenden Effekten der Energiekrise entgegen. Die sich abzeichnenden Lohnerhöhungen von gut 5 Prozent in diesem und knapp 6 Prozent im kommenden Jahr dürften "von der Kostenseite keine Zweitrundeneffekte auf die Inflation haben und sind daher stabilitätsgerecht".

Arbeitslosenquote geht zurück

Auch aus diesem Grund bleibe der Arbeitsmarkt trotz der wirtschaftlichen Schwächephase robust. Die Zahl der Erwerbstätigen steige seit Sommer ohne große Tempoveränderung und habe zuletzt knapp 46 Millionen Personen betragen. Damit dürfte sie ihren Zenit erreicht haben und ab nächstem Jahr aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig sein. Die Arbeitslosenquote sinke von zuletzt 5,5 Prozent auf durchschnittlich 5,4 Prozent in diesem und 5,2 Prozent im nächsten Jahr.

Sprudelnde Einnahmen und weniger Ausgaben für Energiesubventionen nähmen Druck von den öffentlichen Haushalten. Deren Defizit in Relation zum nominalen BIP dürfte nach den Kieler Berechnungen von 2,6 Prozent im Jahr 2022 auf 1,4 Prozent im Jahr 2024 abschmelzen. Der Schuldenstand dürfte in diesem Zeitraum von 66,4 Prozent auf 63,5 Prozent zurückgehen.

Hohe Energiepreise und eine verhaltene Weltkonjunktur lasteten auf den deutschen Exporten, für die das IfW Kiel mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent in diesem und 3,5 Prozent im kommenden Jahr rechnet. Insbesondere die Erholung des Euroraums sowie der Schwellenländer wirkten ab der Jahresmitte belebend. Zudem profitierten Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe von ihren hohen Auftragsbeständen, die sie nun angesichts nachlassender Lieferengpässe abarbeiten könnten.

"Die insgesamt schwache wirtschaftliche Dynamik ist auch als ein deutlicher Verlust an dauerhafter Wirtschaftskraft zu lesen", sagte Kooths. "Strukturell höhere Energiepreise machen energieintensive Produktion hierzulande zunehmend unrentabel und belasten den Standort auch insgesamt." Darüber hinaus stehe es mit wichtigen anderen Standortfaktoren wie Fachkräftepotenzial, Infrastruktur, Abgabenlast und Regulierung nicht zum Besten. "Das kostet nicht nur Wohlstand, sondern verschärft auch Verteilungskonflikte", konstatierte der IfW-Vizepräsident.

