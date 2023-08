IfW: Immobilienpreise in Deutschland stabilisieren sich

BERLIN (Dow Jones)--Der Abwärtstrend für Immobilienpreise in Deutschland ist im zweiten Quartal 2023 nach Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) teilweise gestoppt. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 ziehen laut dem jüngsten Update des German Real Estate Index des Netzwerks Econtribute und des IfW, der die tatsächlichen Verkaufspreise deutscher Immobilien nach aktuellen wissenschaftlichen Standards auswertet, viele Preise sogar wieder leicht an. Allerdings zeigt sich demnach noch ein deutliches Minus gegenüber dem Vorjahr und den Höchstständen, wie das Institut mitteilte.

Die Häuserpreise hätten die Phase der Preiskorrektur zunächst überwunden. Die Preise für Eigentumswohnungen gingen zwar zurück, allerdings nur noch leicht und regional sehr unterschiedlich. In einzelnen Städten seien auch steigende Verkaufspreise zu beobachten. Verglichen mit dem Vorquartal gingen die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen um 0,3 Prozent zurück. Für Einfamilienhäuser stiegen sie um 2,3 Prozent, für Mehrfamilienhäuser um 1,8 Prozent. Auch inflationsbereinigt sinken laut IfW gegen Vorquartal nur die Preise für Eigentumswohnungen um 1,5 Prozent, die Preise für Einfamilienhäuser (plus 1,1 Prozent) und die Preise für Mehrfamilienhäuser (plus 0,5 Prozent) liegen demnach gemessen in aktueller Kaufkraft im Plus.

Gegenüber dem Vorjahresquartal stehen die Preise demnach für Eigentumswohnungen 9,9 Prozent tiefer, Preise für Einfamilienhäuser 10,5 Prozent und für Mehrfamilienhäuser 20,9 Prozent. "Der deutsche Immobilienmarkt zeigt sich im zweiten Quartal durchaus robust. Die Erwartung, dass die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank allmählich zum Ende kommen, hat dem Immobilienmarkt nach den deutlichen Preiskorrekturen der letzten Monate ganz offenbar gutgetan", sagte IfW-Präsident Moritz Schularick. "Dass sich die Immobilienpreise auch inflationsbereinigt stabilisieren, ist für die Konjunktur ein positives Signal."

Die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen in Deutschlands Top-7-Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart stabilisieren sich laut IfW und ziehen im Vergleich zum Vorquartal teilweise sogar an. Ausreißer nach unten sei Hamburg, wo die Preise um 3,9 Prozent zurückgingen. Den zweitkräftigsten Preisrückgang verzeichne Frankfurt mit minus 0,9 Prozent. In Düsseldorf (plus 2,9 Prozent) und Berlin (plus 1,3 Prozent) stiegen die Preise für Eigentumswohnungen bereits wieder.

