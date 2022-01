IG Metall - Betriebsratswahl bei Tesla Ende Februar

Am 28. Februar soll nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall in der im Aufbau befindlichen Tesla -Fabrik in Brandenburg ein Betriebsrat gewählt werden. Diesen Termin habe der Wahlvorstand über das veröffentlichte Wahlausschreiben bekannt gegeben, sagte die Leiterin des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Birgit Dietze, am Donnerstag.