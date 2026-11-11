11.11.2026 13:35:38

IG Metall beantragt 24-Stunden-Warnstreiks in NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalens will die Tarifkommission der IG Metall jetzt 24-Stunden-Warnstreiks beim Bundesvorstand der Gewerkschaft beantragen. Mit dem Antrag sende man ein "unmissverständliches Signal" an die Arbeitgeber, teilte die IG Metall mit. "Die Beschäftigten sind bereit, für Sicherheit, Respekt und eine gute Zukunft zu kämpfen", erklärte Verhandlungsführer Knut Giesler.

"Wer Sicherheit im Geldbeutel und Sicherheit im Job verweigert, wird den wachsenden Druck in den Betrieben zu spüren bekommen", sagte er weiter. Über die Durchführung der 24-Stunden-Warnstreiks werde der Vorstand nach den Rückmeldungen aus den anderen Tarifgebieten am Donnerstag entscheiden, hieß es in Düsseldorf.

Am Montag war die dritte Verhandlungsrunde in NRW ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft hatte im Anschluss bereits von einer "möglichen Eskalation des Tarifkonflikts" gesprochen. Die Arbeitgeber hatten daraufhin vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Die Stimmung im Land sei ohnehin schon aufgeheizt genug. "Ein überzogenes Streikgeschehen ist auch angesichts der extrem schlechten Wirtschaftslage weder notwendig noch zielführend", hatte der Verhandlungsführer der Metall-Arbeitgeber, Arndt G. Kirchhoff, erklärt. Die Metall- und Elektrobranche in NRW beschäftigt rund 640.000 Menschen./tob/DP/jha

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