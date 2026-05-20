20.05.2026 16:30:40

IG Metall beginnt Urabstimmung für Streik bei Mahle

NEUSTADT AN DER DONAU/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft IG Metall will im Streit mit dem Autozulieferer Mahle um die angekündigte Werksschließung in Niederbayern über einen unbefristeten Streik abstimmen. Die Gewerkschaft fordert einen Zukunftstarifvertrag oder einen Sozialtarifvertrag. Die angekündigte Schließung des Standorts in Neustadt an der Donau im ersten Halbjahr 2027 will die IG Metall nicht hinnehmen. Dort arbeiten laut Gewerkschaft mehr als 400 Beschäftigte.

"Wir akzeptieren den Schließungsbeschluss nicht. Die Beschäftigten werden für ihre Zukunft und ihre Arbeitsplätze kämpfen", kündigte Rico Irmischer, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Regensburg, an. "Wenn es sein muss, legen sie den Betrieb dauerhaft lahm." In dem seit 1987 bestehenden Werk werden Firmenangaben zufolge hauptsächlich Klimaanlagen für Premium-Pkw produziert.

Verhandelt Mahle mit Betriebsrat oder IG Metall?

Sozialtarifverträge dienen dazu, bei Massenentlassungen oder Standortschließungen soziale Härten für die Belegschaft abzufedern. Anders als bei einem Sozialplan verhandelt das Unternehmen dann aber nicht mit dem Betriebsrat, sondern direkt mit der Gewerkschaft. Ein Zukunftstarifvertrag hingegen verpflichtet ein Unternehmen, gemeinsam mit der Gewerkschaft Perspektiven für die Zukunft des Betriebs auszuhandeln, etwa anstelle einer Schließung.

Das Stuttgarter Unternehmen verteidigt die angekündigte Werksschließung mit auslaufenden Kundenaufträgen, der schlechten Autokonjunktur und gestiegenem Kostendruck durch asiatische Wettbewerber in Europa. "Das macht einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb unmöglich", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die IG Metall hingegen wirft dem Unternehmen vor, einen profitablen Standort schließen zu wollen./flo/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:55 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Chinas Börsen kaum verändert - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen