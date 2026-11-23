Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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23.11.2026 11:03:39
IG Metall bestreikt Werke von Autoherstellern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat am Montag ihre ganztägigen Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. Unter anderem standen Werke von BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) still, bei Opel in Eisenach gab es den ersten 24-Stunden-Streik der Werksgeschichte. Auch Maschinenbauer und Betriebe zur Metallerzeugung wurden bestreikt.
In dem Tarifkonflikt soll am Mittwoch in Mannheim für den möglichen Pilotbezirk Südwest weiter verhandelt werden. Bis einschließlich Dienstag will die Gewerkschaft aber ihre am Freitag begonnenen Ganztages-Warnstreiks laufen lassen.
Abstimmungen in jedem teilnehmenden Betrieb
In jedem bestreikten Betrieb hatte es vorher Abstimmungen über die Teilnahme an den Aktionen gegeben, die mit Einkommenseinbußen bei den Beteiligten verbunden sind. Gewerkschaftsmitglieder erhalten für den Ausfall Streikgeld von der Gewerkschaft. Bislang wurden die 24-Stunden-Warnstreiks erst ein Mal eingesetzt - im Jahr 2018.
Die IG Metall fordert für die 3,7 Millionen Beschäftigten bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen.
Strittig sind zudem Möglichkeiten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Die Gewerkschaft fordert ein tarifliches Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen, wenn die Arbeitnehmer beispielsweise für Investitionen zeitweise Abschläge hinnehmen sollen. Die Arbeitgeber wollen das bislang nur auf betrieblicher Ebene mit den Betriebsräten besprechen./ceb/DP/stk
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